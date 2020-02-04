Росстат потратит полмиллиарда рублей на рекламу переписи населения

Росстат готов потратить 470 млн рублей на размещение рекламных видеороликов о Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в 2020 году, на федеральных телеканалах и на экранах магазинов торговой сети, пишет Znak.com.

Название торговой сети в документах, размещённых на сайте госзакупок, не уточняется. Исполнитель, с которым будет заключён контракт, определится в марте. Рекламные ролики планируется размещать в четыре этапа с середины апреля до конца октября. Целевая аудитория сформулирована достаточно широко — жители России в возрасте от 18 до 65 лет. Росстат планирует подготовить четыре ролика длительностью от 20 до 30 секунд каждый.

Напомним, основной этап переписи запланирован на октябрь. В целом на её проведение Росстат потратит 33 млрд рублей, около половины суммы уйдёт на зарплату сотрудников. Ещё 6,7 млрд рублей планируется потратить на закупку 360 тысяч планшетов для переписи, на которые, по данным Росстата, должна быть установлена российская операционная система.