Росстат потратил 64,5 млн рублей на разработку мобильного приложения, но его так и не сделали

Проверка Счётной палаты РФ выявила, что мобильное приложение, за разработку которого Росстат заплатил порядка 64,5 млн рублей, так и не было создано.

Как пишет «Медуза», ещё в 2017 году Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на обновление дизайна сайта, установку единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Из сообщения Счётной палаты следует, что приложение должно было появиться на App Store и Google Play, но этого не случилось. Дизайн сайта должны были обновить до конца апреля 2019 года, однако этого тоже не произошло.

В Росстате объяснили, что в настоящее время ведётся «технический диалог» с представителями Google и Apple. В ведомстве надеются, что приложение появится в App Store и Google Play к 30 сентября 2019 года.