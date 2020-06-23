Росстат объяснил расхождение данных о смертности от коронавируса разными методиками подсчёта

Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК рассказал, что данные ведомства и оперативного штаба по смертности от коронавирусной инфекции отличаются из-за разных методологий расчёта.

По словам Малкова, штаб публикует наиболее оперативные данные, тогда так Росстат получает уточнённые сведения по смертности из Единого госреестра записей актов гражданского состояния — из него ведомство забирает первичные медицинские свидетельства о смерти, а позднее напрямую получает окончательные данные по мере их появления.

Глава Росстата рассказал, что эпидемия выявила в такой методике проблемы, которые могут влиять на точность статистики: в частности, то, что на момент регистрации смерти пациента с коронавирусом может ещё не быть окончательного медицинского заключения — на его подготовку уходит до 45 дней.

При этом в некоторых регионах в законе не закреплена обязательная регистрация смерти — если в Москве и Санкт-Петербурге невозможно похоронить человека без записи в ЗАГСе, то в других регионах данные реестра могут быть неполными; это, по словам главы Росстата, в первую очередь относится к Северо-Кавказскому федеральному округу, части Южного федерального округа, Поволжья и Дальнего Востока.

Ранее, 13 июня, Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель, которые существенно не сошлись со статистикой оперативного штаба: ведомство выявило в 1,4 раза больше смертей из-за инфекции в качестве основной причины, чем оперштаб.

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