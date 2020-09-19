Росстат: Число живущих за чертой бедности россиян достигло 19,9 млн человек

Во втором квартале 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 1,3 млн и достигло 19,9 млн человек.

Как следует из доклада Росстата, во втором квартале 2020 года доля малоимущих составила 13,5% от населения страны.

«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в 2020 году прожиточный минимум в России составляет 11 468 рублей.