Росстат: 7% работников сферы образования получают зарплаты ниже МРОТ

Росстат провёл исследование уровня заработных плат работников сферы образования. По данным ведомства, зарплаты 20% работников оказались ниже 14,7 тысячи рублей в месяц, а 7% получают ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в размере 11280 рублей.

По данным Росстата, на сегодняшний день в сфере образования в России работают 4,37 млн граждан. Из них ниже МРОТ получают более 304,9 тысячи работников. Средний уровень их заработной платы составляет 9973 рубля.

По данным ТАСС, от 14,7 до 20,3 тысячи рублей получают 17,2% работников сферы образования, от 20,3 до 29,3 тысячи рублей — 22,9%, от 29,3 до 40 тысяч рублей — 16,6%. Выше 40 тысяч, но менее 100 получают 20,2% работников. При этом заработную плату свыше 100 тысяч рублей получают только 3% педагогов.