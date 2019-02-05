Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счётчиков

Росстандарт будет последовательно вносить поправки в законодательство, которые отменят обязанность граждан следить за точностью показаний бытовых счётчиков, заявил в интервью «Российской газете» глава ведомства Алексей Абрамов.

По словам Абрамова, не все жители многоквартирных домов готовы самоорганизоваться для централизованной поверки счётчиков, это показали эксперименты в некоторых городах.

Он отметил, что не так давно был принят закон об интеллектуальном учёте электроэнергии, по которому её поставщики обязаны сами проверять счётчики. Росстандарт будет добиваться такого же механизма учёта для расхода воды, газа и тепла.

Также в конце прошлого года появилась информация о желании правительства обязать граждан устанавливать «интеллектуальные» счётчики для газа.