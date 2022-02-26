Россию отстранили от участия в «Евровидении» 2022 года

Организаторы вокального конкурса Eurovision 2022 решили отстранить Россию от участия. Заявление было опубликовано вечером в пятницу, 25 февраля, на официальном сайте Европейского вещательного союза (EBU).

«Включение российской работы в конкурс этого года нанесёт ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU провёл широкие консультации со своими членами. EBU является аполитичной организацией вещателей, приверженной отстаиванию ценностей государственной службы», — говорится в официальном сообщении.

Решение связано с обеспокоенностью организаторов ситуацией в Донбассе.