Россию обязали выплатить 6 тысяч евро по делу о жестоком обращении с осуждённым за убийство Немцова

Европейский суд по правам человека присудил 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову, осуждённому за убийство Бориса Немцова, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Адвокаты Губашевых и Эскерханова заявили о досудебном соглашении с Россией по поводу жалоб в ЕСПЧ. Эскерханову Минюст предложил компенсацию 6 тысяч евро, а братьям Губашевым – по 6,5 тысяч.

Ранее Эскерханов, а также другие фигуранты дела – братья Анзор и Шадид Губашевы – жаловались на условия содержания в московском СИЗО и при транспортировке. ЕСПЧ отклонил жалобы Губашевых, так как они разгласили параметры досудебного соглашения с российским правительством.

По информации «Коммерсанта», жалобы на жестокое обращение в ЕСПЧ также подали и другие фигуранты дела об убийстве Немцова – Заур Дадаев и Хамзат Бахаев.

Напомним, в июле суд признал Дадаева виновным в непосредственном исполнении убийства Немцова, его приговорили к 20 годам строгого режима. Его подельники получили от 11 до 19 лет.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Открытая Россия»