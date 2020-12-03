Российского учёного задержали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал доцента Московского физико-технического института (МФТИ) и сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова. По данным источников ТАСС, он подозревается в передаче секретных разработок в авиационной промышленности.

«Постановлением Лефортовского суда в отношении подозреваемого Губанова Анатолия Александровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Мужчина арестован до 2 февраля 2021 года. Если вину учёного докажут, он может лишиться свободы на 20 лет.

Дело Губанова рассматривалось на закрытом судебном заседании. На сайте МФТИ указано, что Анатолий Губанов преподаёт на кафедре физики полёта. Он читает курс «Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов».