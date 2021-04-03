Российский военный спутник сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере

Российский военный спутник «Космос-2525» сошёл с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) на специализированном сайте space-track.org. Предположительно, это произошло ещё 1 апреля. Космический аппарат разрушился около 07:43 мск над южной частью акватории Тихого океана.

Спутник «Космос-2525» был запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе «Союз-2.1в», пишет ТАСС. Он сразу же был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

В Минобороны назначение спутника не раскрывали, по открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат (ЭМКА), предназначенный для дистанционного зондирования Земли.