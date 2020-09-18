Российский препарат от коронавируса будет стоить в аптеках больше 12 тысяч рублей

Розничная цена препарата от коронавируса российского производства «Арепливир», который разрешено применять в амбулаторных условиях, будет начинаться от 12 320 рублей за упаковку.

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу компании-производителя лекарства «Промомед» Андрея Младенцева, розничная цена должна быть такой же, как цена по государственным поставкам. «Арепливир» может появиться в российских аптеках уже 21 сентября и будет отпускаться по рецепту.

Как пишет «Медуза», 17 сентября Минздрав разрешил амбулаторное применение двух российских препаратов для лечения коронавирусной инфекции — «Арепливир» и «Коронавир» от производителя «Р-Фарм». В обоих лекарствах действующим веществом является фавипиравир. Сколько будет стоить «Коронавир» — пока неизвестно.