Российский футбольный союз получит почти 11 млн евро за выступление сборной России на Евро-2020

Российский футбольный союз получит 10,75 млн евро по итогам выступления сборной России на Евро-2020, пишет РБК.

Каждая из команд — участниц турнира гарантированно получит по 9,25 млн евро. За победу на групповом этапе команды получают по 1,5 млн, а за ничью — 750 тысяч евро. Сборная России на групповом этапе потерпела два поражения и одержала одну победу, переиграв Финляндию (1:0).

Ранее издание Eurostavka со ссылкой на свои источники сообщало, что игроки российской сборной по футболу не получат премиальных по итогам выступления на турнире.

Напомним, сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и вылетела из турнира. Матч проходил в Копенгагене и завершился со счётом 1:4.