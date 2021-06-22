Сборная России по футболу разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020 (ВИДЕО)

Сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и вылетела из турнира, пишет «Интерфакс».

Встреча, проходившая в Копенгагене, завершилась со счётом 1:4. Датчане открыли счёт на 39-й минуте матча, отличился Миккель Дамсгор. На 59-й минуте Юссуф Поульсен увеличил преимущество сборной Дании, через 10 минут Артём Дзюба с пенальти один мяч отыграл.

Третий мяч в ворота российской сборной забил на 81-й минуте Андреас Кристенсен, а ещё через две минуты Йоаким Меле сделал счёт разгромным.

В другом матче группы B Бельгия обыграла Финляндию со счётом 2:0. Таким образом, Бельгия вышла в 1/8 финала Евро с первого места, набрав 9 очков, Дания — со второго (3 очка). Третье место заняла команда Финляндии, которая всё ещё претендует на выход в плей-офф (в 1/8 финала выходят четыре из шести сборных, имеющие лучшие показатели среди тех, кто стал в группе третьими). Российская команда заняла в группе В последнее, четвёртое место и покинула турнир.