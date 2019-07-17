Российским военным существенно поднимут зарплату

Министр обороны Сергей Шойгу во время закрытой части селекторного совещания с руководством Вооружённых сил РФ сообщил, что рядовым и сержантам-контрактникам российской армии значительно увеличат заработную плату, пишет издание ведомства «Красная звезда».

«Предусматривается уже в этом году существенное увеличение с 1 сентября денежного довольствия военнослужащих», — подчеркнул министр.

Шойгу уточнил, что речь идёт о «замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд». С 1 октября планируют повысить компенсации рядовым и сержантам-контрактникам за наём жилья, что уровняет их с офицерами и прапорщиками. Кроме того, обеим категориям будет предоставлено право на бесплатный проезд в отпуске.

Рядовым и сержантам также дадут возможность пройти службу по контракту в течение двух лет вместо года службы по призыву. Сейчас эта норма распространяется только на тех, кто имеет высшее и среднее профессиональное образование.