Ъ: Российским учёным сокращают ставки для иллюзии выполнения «майских указов»

Из-за отсутствия денег на реальное выполнение «майских указов» президента сотрудников Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН в Москве вынуждают перейти на неполные ставки для создания иллюзии их выполнения. Такое указание поступило сверху, пишет «Коммерсантъ».

«Начальник планового отдела сообщила совету, что перевод на 0,3 ставки дает увеличение зарплатного показателя до 150%. При этом реальная нагрузка не изменится, — рассказала изданию замдиректора института по научной работе Татьяна Пархалина. - Якобы тогда у ФАНО (Федеральное агентство научных организаций — прим. ред.) и других чиновников будет иллюзия, что мы выполняем майские указы… Когда я спросила, есть ли распоряжение от ФАНО о сокращении ставок, ответили, что бумаги нет. Но если мы этого не сделаем, агентство может принять репрессивные меры».

По словам Татьяны Пархалиной, такое решение было озвучено 15 февраля на учёном совете врио директора, который пояснил, что ФАНО перевело недостаточное количество денег для выплаты зарплаты научным сотрудникам, однако не выполнить «майские указы» нельзя. Слова Пархалиной подтвердили ещё несколько участников учёного совета, попросившие не называть их имён.

Согласно так называемым «майским указам» Путина, зарплата научного сотрудника в России должна составлять 200% от среднего заработка по региону.

Пархалина добавила, что сейчас в институте 122 научных работника, их реальная средняя зарплата составляет 24 тыс. руб.

Врио директора ИНИОНа Илья Зайцев заявил «Коммерсанту», что «некоторые сотрудники поняли информацию превратно».

«Речь шла о том, что мы, безусловно, будем сокращать людей, потому что часть из них выполняет служебные обязанности не на уровне, — сказал он.— Есть объективные показатели, например количество научных статей, выполнение госзадания и т. д. Только тем, кто отстает, будет предложено перейти на 0,3 ставки… Если люди работают вполсилы, им надо и платить соответствующе».

Также врио директора заявил, что слова Татьяны Пархалиной об обещании перевести сотрудников снова на полную ставку после президентских выборов, «не соответствуют действительности».