Российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях под флагом страны

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством.

Изначально WADA хотело ввести ограничения на четыре года, однако суд смягчил санкции. В качестве компенсации расходов РУСАДА должно будет выплатить WADA 1,27 миллиона долларов.

Как сообщает РИА Новости, российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. При этом им можно использовать цвета российского триколора и слово «Россия» на своей форме.