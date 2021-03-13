Российским спортсменам запретили петь «Катюшу» на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ходатайство Олимпийского комитета России об использовании песни «Катюша» вместо государственного гимна на Олимпиадах.

«Комиссия с считает, что любой гимн, связанный с Россией распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и с Катюшей», — сообщает издание Insidethegames.

Напомним, 17 декабря, CAS запретил российским спортсменам до декабря 2022 года выступать под национальным флагом на международных соревнованиях. Тем не менее спортсменам разрешили использовать символику России на форменной одежде и экипировке. В связи с этим Олимпийский комитет РФ предложил использовать «Катюшу» на играх в Токио летом 2021 года и в Пекине зимой 2022 года. Также Спортивный арбитражный суд на два года запретил Владимиру Путину посещать Олимпийские игры.