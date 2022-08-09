Российским производителям станут доступны льготные кредиты по ставке 3–4,5 процента

В России владельцам малых и средних предприятий из сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса станут доступны кредиты на инвестиционные цели. Ставки для среднего бизнеса составят 3% годовых, для малого и микробизнеса — 4,5% при действующей ключевой ставке 8%. Льготный период кредитования — до 5 лет, сообщает информационный портал Свердловской области.

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что благодаря новой программе предприятия смогут получить инвестиционный кредит на закупку и ремонт оборудования, а также на запуск производства сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет. В рамках пилотной версии до конца 2022 года объём финансирования новой программы составит до 50 миллиардов рублей.

В результате программы донастройки и расширения доступа к льготному финансированию владельцы малых и микропредприятий в 2022 году заключили около 18 тысяч кредитных соглашений на сумму более 170 миллиардов рублей — это на 3 тысячи больше, чем за весь предыдущий год. По программе стимулирования кредитования Банка России и Корпорации «МСП» было выдано 4,3 тысячи кредитов на 88 миллиардов рублей. Благодаря поручительствам бизнес по данной программе в этом году получил 15 тысяч кредитов на 135 миллиардов рублей.