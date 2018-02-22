Российских спортсменов лишили первых в истории олимпийских медалей в кёрлинге

Результаты выступления российского кёрлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде аннулированы решением Спортивного арбитражного суда, сообщается на официальном сайте суда.

«Индивидуальные результаты спортсмена аннулированы. Он лишён медали, диплома, призов. Также он отстранён от дальнейшего участия в ОИ-2018», — говорится в решении CAS.

Медали лишается и партнёрша спортсмена, его супруга Анастасия Брызгалова, в паре с которой Крушельницкий выиграл бронзу в дабл-миксте.

Теперь в активе россиян остаётся 12 медалей — четыре серебряные и восемь бронзовых. На позициях олимпийской команды в медальном зачёте это не отразилось, она оставила за собой 20-е место. Если говорить о зачёте по общему количеству наград, то россияне теперь делят седьмое-восьмое места с Австрией. До этого спортсмены занимали чистое седьмое место.

Ранее, 20 февраля, на сайте Олимпийского комитета России было опубликовано официальное заявление делегации «Олимпийские атлеты из России», в котором сообщалось, что проба Б Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Сам спортсмен категорически отверг подозрения в употреблении запрещённых препаратов.