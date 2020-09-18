Российские звёзды записали клип в поддержку Лукашенко

Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие звёзды российского шоу-бизнеса поучаствовали в записи музыкального клипа в поддержку действующего руководства Беларуси, пишет Znak.com. Ролик, в котором снялись не менее 20 исполнителей и коллективов из России и Беларуси, был размещён на хостинге YouTube 17 сентября и к настоящему времени набрал порядка 40 тысяч просмотров.

Сам Лукашенко не упоминается в тексте песни, которую попеременно поют участники съёмок, но для её названия использованы слова «любимую не отдают», которыми Лукашенко закончил своё выступление накануне прошедших в августе президентских выборов. Сама песня призывает белорусов жить в мире, любви и согласии, при этом в словах упоминается время, которое «мчится вперёд» и «не будет прежним».

В выходных данных клипа указано, что музыку и слова к нему написали Юлия Быкова и Евгений Олейник, которые живут в Беларуси и уже 15 лет образуют семейный и творческий дуэт. Ролик размещён на канале группы «Аура», созданной белорусскими музыкантами, она также поучаствовала в записи клипа. При размещении клипа в YouTube была отключена функция комментирования, кроме того, после почти 40 тысяч просмотров ролика под видео нет ни одного лайка и ни одного дизлайка.

Накануне выборов в Беларуси звёзды российской эстрады массово отказались от участия в бесплатных концертах «За Беларусь», которые должны были пройти 8 августа, в так называемый «день тишины», накануне выборов президента Беларуси. Однако 17 сентября Николай Басков стал хедлайнером концерта, который прошёл в поддержку Александра Лукашенко на «Минск-Арене». Перед этим страницы Баскова в социальных сетях были атакованы противниками Лукашенко с требованием не выступать в поддержку «диктатуры и убийств».

Напомним, с 9 августа в Минске и других городах Беларуси проходят стихийные уличные протесты против Александра Лукашенко, который занимает президентский пост в Беларуси с 1994 года. По данным центральной избирательной комиссии страны, он набрал на очередных выборах главы государства больше 80% голосов. Объединённая оппозиция считает, что результаты выборов были грубо сфальсифицированы, на них победила консолидированный кандидат Светлана Тихановская.