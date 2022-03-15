Российские власти ввели запрет на вывоз сахара и зерна 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на экспорт зерна в страны Евразийского экономического союза, куда входит Армения, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Белый сахар и тростниковый сахар-сырец запрещено экспортировать в третьи страны, сообщила пресс-служба правительства.

«Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу», — сказано в сообщении.

При этом для ограничения экспорта сахара есть исключения: можно продолжать поставки для оказания гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.

Напомним, после введения санкций против России, связанных с военной спецоперацией на Украине, тагильчане стали массово скупать сахар. В некоторых магазинах его уже нет на прилавках несколько дней, а цена выросла в два раза.