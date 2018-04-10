Российские торговые сети заявили о возможном продуктовом дефиците из-за электронной сертификации

Крупнейшие российские ретейлеры Х5 Retail Group (владеет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») и «Магнит» заявили, что лишь половина из 1,5 тысяч поставщиков животной продукции согласились работать в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий», пишут «Ведомости».

Отмечается, что остальные производители либо не подтвердили свою готовность перейти на электронную сертификацию, либо вовсе её не внедрили.

Все производители животной продукции обязаны подключиться к системе «Меркурий» и перейти на электронный документооборот до 1 июня, для этого им необходимо оформить все сопроводительные ветеринарные документы. Сейчас эти документы оформляют только производители сырья, однако по новым правилам их должны будут оформлять также и производители готовых продуктов, включая мясную, молочную и рыбную продукцию.

Ранее ведущие переработчики молока — Danone и Pepsico — выступили против введения ЭВС. Компании указали на отсутствие ветеринарных рисков и предупредили о возможных перебоях с поставками. Изначально внедрить «Меркурий» планировалось до 1 января 2018 года, однако в итоге крайний срок был передвинут на 1 июля. Продукция компаний, которые не успеют до этого срока, не будет допущена до продажи.