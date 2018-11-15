Школьники по всей России вслед за учениками из посёлка Таёжный Красноярского края стали писать фразу «Путин — вор», пишет «Дождь».

В сообществе «Сталингулаг» в социальной сети «ВКонтакте» опубликована фотография с аналогичной надписью на классной доске. В публикации указано, что снимок сделан в школе № 4 города Гусиноозёрска в Бурятии. В комментариях к флешмобу присоединились студент ННГУ имени Лобачевского в Нижнем Новгороде, ученик школы № 100 из Краснодара и подросток из Красноярска, написавший фразу в тетради в качестве решения уравнения.

Инцидент в красноярской школе произошёл 13 ноября. Учительница истории и обществознания Евдокия Ковалёва сообщила ученикам, что надпись «Путин — вор», которая появилась на доске класса, оскорбляет президента и «в советское время за такое был бы расстрел». Также она сообщила, что у Путина «есть телохранители», которые «быстренько вылетят сюда и разберутся».

14 ноября стало известно, что министерство образования региона решило не наказывать учительницу, так как она «защищала свои идеалы» и не повышала голос на детей.