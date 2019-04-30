Российские ретейлеры предложили ввести сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести сбор в размере 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вместо действующих пошлин, которыми облагают дорогостоящие посылки, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее предложение АКИТ направила вице-премьеру Дмитрию Козаку, оно также поступило в Минкомсвязи.

Изначально ассоциация предлагала ввести сбор в 20%, однако позже согласилась на его снижение. В АКИТ выступают за то, чтобы исключить покупки в иностранных интернет-магазинах из категории товаров для личного пользования и полностью отказаться от их беспошлинного ввоза. В АКИТ отметили, что введение сбора направлено на «уравнивание условий» для российских и зарубежных компаний — последние не платят НДС и таможенные пошлины. Также в ассоциации предложили зарубежным магазинам заложить сбор в стоимость товаров, ответственными за его взимание предлагается сделать «Почту России» и компании доставки.