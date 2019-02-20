Российские регионы в 2018 году получили более 1 трлн рублей дотаций

Дотации российским регионам от федерального центра по итогам 2018 года впервые превысили 1 трлн рублей, со ссылкой на данные Минфина сообщает агентство «Эксперт РА».

В 2016 году дотации регионам составили 656 млрд рублей, в 2017-м — 759 млрд рублей. В 2018 году размер предоставленных дотаций достиг 1,035 трлн рублей. Особенностью прошлого года стало то, что денежные средства получили все регионы России, в том числе и самые богатые (в их числе Московская и Тюменская области), отметил младший директор агентства по корпоративным и суверенным рейтингам Александр Шураков.

Почти половина всего роста дотаций пришлась на обеспечение сбалансированности бюджетов, которое управляется в «ручном режиме» в отличие от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, рассчитываемых по специальной формуле.

По итогам года профицитными оказались консолидированные бюджеты 70 регионов, наиболее высокий дефицит бюджета зафиксирован у Мордовии (24,5% доходов), Хабаровского края (10,8%) и Еврейской автономной области (6,9%). Крупнейшими получателями дотаций были республики Дагестан (62,7 млрд рублей), Якутия (48,3 млрд), Чечня (47 млрд) и Крым (42,7 млрд).