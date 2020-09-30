Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением исключить накопительную пенсию из системы государственного обязательного пенсионного страхования, пишет РБК.

В письме говорится, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитывается по методике, принятой правительством, а также на основе данных о количестве мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет. При средней продолжительности жизни в 72 года период выплаты накопительной пенсии для мужчин должен составлять 12 лет, для женщин — 15.

Профсоюзы отметили, что в 2015 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии был установлен на уровне 19 лет, тогда же был установлен механизм ежегодного увеличения этого показателя. В 2021 году ожидаемый период выплаты составит 22 года. В ФНПР считают, что эта практика снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии».

ФНПР предложила прекратить увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии и законодательно вывести накопительный элемент из системы обязательного страхования. По мнению профсоюзов, для всей системы обязательного пенсионного страхования нужно использовать единые нормы.

C 2014 года накопительная часть пенсии была заморожена. По закону работодатель выплачивает в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% от начисленного заработка за каждого работника: 16% должны направляться на страховую пенсию, 6% — на накопительную часть. После заморозки накопительной пенсии все 22% взносов направляются на формирование страховой пенсии.