Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Пользователи YouTube пожаловались на перебои в работе сервиса, со ссылкой на жалобы передаёт cайт DownDetector, который отслеживает сообщения о сбоях.

По данным DownDetector, проблемы зафиксированы в европейской части России, основные очаги сбоев ­— Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ижевск и Сыктывкар. У 54% пользователей YouTube возникли проблемы с сайтом, 39% пожаловались на то, что у них не воспроизводятся видео, и ещё 5% испытывают трудности с авторизацией, следует из данных DownDetector.

Проблемы в работе сервиса возникли ещё 22 апреля, однако больше всего жалоб на работу YouTube поступило утром 23 апреля. Пока неизвестно, связаны ли сбои с блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram.

Накануне, 23 апреля, специалист по кибербезопасности Александр Литреев сообщил, что Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google. Эту информацию позже подтвердил и сам регулятор, объяснив это тем, что компания позволяет мессенджеру Telegram использовать свои серверы для обхода блокировок в России.

Пользователи YouTube уже жаловались на сбои в работе сервиса 17 апреля. Тогда также возникали проблемы с входом на сайт и просмотром видео. О сбоях ранее сообщали пользователи мессенджера Viber и нескольких онлайн-игр, со сбоями в работе своих сайтов столкнулись СМИ, в частности радиостанция «Говорит Москва». Пользователи также жаловались на перебои в работе Twitter и «Одноклассников».

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram из-за того, что он отказался передать ФСБ ключи шифрования переписок пользователей. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера. Ведомство уже заблокировало более 18 млн IP-адресов, включая те, что принадлежат Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean. Кроме того, Роскомнадзор ограничил доступ к 18 сервисам, которые использовали прокси и VPN для обхода блокировки Telegram.