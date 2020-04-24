Российские нефтяные компании начнут сжигать лишнюю нефть

Нефтедобывающие компании России могут начать сжигать добываемую нефть в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Сделка вступает в силу через неделю, со ссылкой на источники в отрасли пишет Reuters.

Соглашение по спасению нефтяного рынка, где «лишним» оказался каждый четвёртый извлекаемый из недр баррель, требует от России с мая снизить добычу на 23%, до минимума с 2002 года. «Лукойл», чья добыча в России составляет 1,65 млн баррелей в сутки, планирует закрыть ряд месторождений в Коми на одном из своих дочерних предприятий «Лукойл-Ухтанефтегаз». «Славнефть» («дочка» «Роснефти» и «Газпром нефти») рассматривает закрытие ряда месторождений в Югре.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что сложившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рентабельные скважины и месторождения, однако гарантий, что их потом можно будет восстановить, нет, а часть запасов может быть потеряна.

«Пострадают в основном участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири», — замечает он.

Консервация скважин с битуминозной, высоковязкой нефтью, а также месторождений в северных широтах с низкими температурами тоже чревата безвозвратной потерей этих запасов. В отдельных случаях нефть «будет выгоднее добывать и сжигать», сказал представитель одной из нефтяных компаний. О том, как трудно наращивать добычу, свидетельствует опыт Советского Союза.

«После его развала добыча в РФ упала почти в два раза, а восстановить её смогли только через десятилетие. Спрос снизился, это правда, но это не причина прямо сейчас вешать замки на месторождения», — говорит нефтяник.

Напомним, соглашение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей было заключено 10 апреля. России досталась максимальная квота — 2,7 млн баррелей в сутки. Минэнерго 10 дней консультировалось с нефтяниками и в понедельник, 20 апреля, распределило квоты. Сложности возникли с «Роснефтью», которая не согласилась со своей долей, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg. Минэнерго предложило сократить добычу всем пропорционально — на 20% относительно февраля, однако в этом случае «Роснефть», качающая почти 5 млн баррелей в день, должна убрать с рынка больше всего нефти — около 1 млн баррелей в сутки. Компания выразила несогласие с таким подходом. «Лукойл», занимающий второе место по добыче, уменьшит производство на 293 тысячи баррелей в сутки, что составляет около 12% российской квоты.