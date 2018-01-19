Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию в соревновании спортивных пар весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены, пишет РИА Новости.

Первое место досталось фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. За короткую и произвольную программы они набрали 221,60 балла.

Второе место завоевал дуэт Ксении Столбовой и Фёдора Климова (211,01), а третье место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт (210,18). На одну сотую от Забияко и Энберта отстала французская пара — Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве, в нём участвуют 30 российских спортсменов, в том числе Евгения Медведева, Алина Загитова, Полина Цурская, Александр Самарин, Сергей Воронов и другие спортсмены.