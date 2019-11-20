Российские чиновники прекратят общаться с населением напрямую

Федеральные и региональные госорганы прекратят очный приём граждан к 2024 году, их полномочия передадут в Многофункциональные центры (МФЦ), со ссылкой на разработанный Минэкономразвития законопроект о госуслугах пишут «Известия».

«Сервисы федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные — в любом МФЦ субъекта», — отмечает издание.

Согласно проекту закона, МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации. Замминистра МЭР Савва Шипов уже заявил, что, зайдя в банк за ссудой, можно будет получить «все справки». Он подчеркнул, что заявления на услуги будут заполняться сотрудниками центров.

Кроме того планируется, что услуги будут предоставляться до обращения граждан. Например, в день 45-летия гражданину предложат подписать запрос о смене паспорта. При смене фамилии ведомство обещает одновременную замену необходимых документов. При этом готовые бумаги смогут забирать третьи лица по заявлению гражданина