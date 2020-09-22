Российские банки начали перечислять зарплату по номеру телефона

Банки начали использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплат по номеру телефона, со ссылкой на представителей компаний пишет РБК.

Одним из первых такую услугу для юридических лиц запустил банк «Русский стандарт», такие же планы есть у «Райффайзенбанка», «Тинькофф Банка», банка «Дом.РФ» и «Весты» (входит в группу Московского кредитного банка). Представители банков «Открытие», Росбанк, Экспобанк, БКС Банк, Почта Банк и «Уралсиб» сообщили, что вскоре подключат переводы от юридических лиц физическим лицам.

Перевести зарплату по номеру телефона через Систему быстрых платежей можно на счета любых банков, привязанных к этому номеру, однако сейчас выплаты в системе от юрлиц физическим готовы принимать лишь около 15 кредитных организаций из более 150. Банк России разрабатывает для всех банков централизованный сервис для перевода зарплаты по номеру карты, но пока в ЦБ не решили, запускать ли его.