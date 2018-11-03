Российские автовокзалы и перевозчики через суд пытаются запретить сервис BlaBlaCar

Группа междугородных перевозчиков обратилась в Таганский районный суд Москвы с требованием запретить в России работу сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar. Информация о подаче иска опубликована на сайте Объединения автопассажирских перевозчиков. Истцом выступает перевозчик «Транс лайн» из Астрахани, к которому присоединились ещё 27 компаний и индивидуальных предпринимателей, ответчиками — ООО «Комьюто Рус» (представитель BlaBlaCar в России) и Роскомнадзор.

Истцы считают работу сервиса и перевозки с его помощью не соответствующими законодательству, они обвиняют «Комьюто Рус» в уходе от налогообложения и финансовых расходов на обеспечение безопасности. Отмечается также, что водители, использующие сервис BlaBlaCar, часто забирают и высаживают пассажиров и их багаж вне объектов транспортной инфраструктуры. Это, по словам истцов, позволяет перевозить по территории России «криминальный контингент и запрещённые предметы», избегая проверок правоохранительных органов.

«Деятельность перевозчиков, использующих сервис BlaBlaCar, привела к тому, что регулярное автобусное сообщение по ряду маршрутов, равно как и работа автовокзалов, находится под угрозой прекращения ввиду крайней нерентабельности», — говорится в иске.

Перевозчики просят «признать информацию, размещаемую в интернете по электронному адресу: https://www.blablacar.ru/ и через мобильное приложение BlaBlaCar, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», а также «запретить на территории России деятельность ООО "Комьюто Рус" в части работы сервиса BlaBlaCar».

BlaBlaCar был основан в 2006 году французом Фредериком Маззеллой. В России BlaBlaCar заработал в 2014 году. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Количество его пользователей в России составляет более 15 миллионов, в мире — около 65 миллионов.