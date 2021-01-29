Российские автомобилисты могут обжаловать штрафы за нарушения ПДД в непогоду 

Данные с камер фото- и видеофиксации могут стать основанием для отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения в непогоду. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России на запрос ТАСС.

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — пояснили в МВД России.

К специальным техническим средствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Таким образом, сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с данных комплексов в случае, если водитель нарушил правила в условиях непогоды: например, не была видна дорожная разметка из-за снегопада или неубранного снега.

В 2019 году Минтрансом были разработаны рекомендации по использованию комплексов фотовидеофиксации, в которых прописано, что в плохую погоду комплексы не должны фиксировать нарушения. Летом того же года Госавтоинспекция дала своим подразделениям указание, что при плохих погодных условиях (дождь, снегопад, туман) администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться. Если водитель в такой ситуации всё же получил штраф, то его можно обжаловать и штраф будет отменён.