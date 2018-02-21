Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд на ОИ

15-летняя российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд после короткой программы женского одиночного катания на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Судьи оценили выступление Загитовой в 82,92 балла, что на 1,26 балла больше, чем набрала выступившая ранее ещё одна россиянка Евгения Медведева.

Алина Загитова: «Очень рада мировому рекорду. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если её откатать чисто, будут хорошие баллы. Сегодня у меня это получилось. Конкуренция с Медведевой? Хочу сказать, что мы с Женей, в первую очередь, подруги». pic.twitter.com/mf35qP7365 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 21 февраля 2018 г.

Сейчас продолжаются соревнования по данному виду спорта среди женщин. От России будет выступать ещё одна конкурсантка — Мария Сотскова.

Сегодня утром Сергей Ридзик получил бронзовую медаль за ски-кросс. Награду по данной дисциплине россияне получили впервые. Всего в копилке сборной России три серебряные и девять бронзовых медалей. На первом месте в общекомандном зачёте с 11 золотыми, 11 серебряными и восемью бронзовыми наградами находятся норвежские спортсмены.