Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд на ОИ

21.02.2018 12:20
Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд на ОИ

15-летняя российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд после короткой программы женского одиночного катания на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Судьи оценили выступление Загитовой в 82,92 балла, что на 1,26 балла больше, чем набрала выступившая ранее ещё одна россиянка Евгения Медведева.

Сейчас продолжаются соревнования по данному виду спорта среди женщин. От России будет выступать ещё одна конкурсантка — Мария Сотскова.

Сегодня утром Сергей Ридзик получил бронзовую медаль за ски-кросс. Награду по данной дисциплине россияне получили впервые. Всего в копилке сборной России три серебряные и девять бронзовых медалей. На первом месте в общекомандном зачёте с 11 золотыми, 11 серебряными и восемью бронзовыми наградами находятся норвежские спортсмены.

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