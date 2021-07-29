Россиянки выиграли первую за 17 лет олимпийскую медаль в академической гребле

Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в олимпийском финале турнира по академической гребле в двойках парных распашных без рулевого, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России. Это первая медаль России на Играх в данном виде спорта с 2004 года.

Победу одержала сборная Новой Зеландии, преодолевшая дистанцию за 6 минут 51,45 секунды, россиянки уступили 1,26 секунды. На третьей строчке — команда Канады (+1,91 секунды).

«Трудно поверить в это, осознать! Мы очень рады! На Олимпийских играх все экипажи крайне сильные, со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли на полную, просто в какой-то момент поняли, что у нас ещё много сил и необходимо прибавить. Чуть-чуть до золота не достали, но мы выложились максимально», — прокомментировала результаты соревнования Елена Орябинская.