Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, со ссылкой на посольство России пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве рассказали, что в ближайшее время заражённую россиянку доставят в местную больницу, где она пройдёт курс лечения. Информацию о состоянии россиянки и точные сроки её госпитализации в посольстве не сообщили.

Напомним, на борту Diamond Princess находится около 3,6 тысячи человек из 50 стран. Корабль вышел из Иокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. После того как один из пассажиров, 25 января сошедший с судна в Гонконге, оказался заражённым, лайнер решили поместить на карантин. Общее число заражённых на судне превысило 350 человек.

После снятия карантина утром 17 февраля началась эвакуация пассажиров, у которых не выявлено признаков заражения. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что эвакуацию 24 граждан России, находящихся на судне, начнут обсуждать после того, как на лайнере завершатся карантинные мероприятия.