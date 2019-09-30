Россиянка Анжелика Сидорова выиграла золото ЧМ в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала золото чемпионата мира в Катаре, выиграв соревнования в прыжках с шестом, пишет «Интерфакс».

Результат Сидоровой — 4,95 м, второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,90), третье — представительница Греции Екатерина Стефаниди (4,85). Медаль Сидоровой — первая в копилке российской команды на ЧМ-2019.

Чемпионат мира проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. В связи с тем, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов, все они получили соответствующее разрешение от IAAF.

Что касается Сидоровой, она впервые в карьере стала победительницей чемпионата мира. За её плечами серебро (дважды) чемпионатов мира в помещениях. Кроме того, она чемпионка Европы, а также двукратная победительница чемпионатов Европы в помещениях.