Россиянин обратился в суд, чтобы взыскать с судебных приставов 100 триллионов рублей

Житель Оренбургской области подал иск к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России о компенсации морального ущерба на сумму 100 триллионов рублей.

«Должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд состоялся 14 октября. Судья признал требования истца необоснованными и отказал в удовлетворении иска в полном объёме.

Как пишет ТАСС, в ФСПП не привели подробностей искового заявления.