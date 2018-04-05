Россияне оценили «нормальный» доход для семьи в 76 тысяч рублей

Участники опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир», считают, что среднестатистической российской семье из трёх человек «для нормального уровня жизни» необходим доход в 75,9 тысячи рублей в месяц, со ссылкой на данные исследования пишет РИА Новости.

Каждая пятая семья (21%) заявила, что «нормальный» уровень жизни доступен при бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) назвали достаточным доход в 45–120 тысяч рублей, ещё 13% респондентов считают, что необходимо более 120 тысяч рублей.

Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 900 рублей, что на 7 700 рублей (9%) меньше, чем годом ранее.

Оценка уровня дохода, необходимого для нормальной жизни, значительно отличается в городах и сельской местности. Так, в городах с населением от одного миллиона человек, «нормальным» для семьи из трёх человек назвали доход в 91,6 тысячи рублей в месяц, а в сельской местности — 61,5 тысячи рублей в месяц.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в России в январе составляла 39 017 рублей.

«Ромир» — российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.