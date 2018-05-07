Россияне назвали основные претензии к Путину

Около 45% опрошенных «Левада-центром» россиян заявили, что президенту Владимиру Путину не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых граждан, со ссылкой на новое исследование центра пишет РБК. Опрос проводили 20–24 апреля 2018 года среди 1600 человек в 52 регионах.

В марте 2015 года, когда подобное исследование проводилось в последний раз, об этом заявили 39% респондентов, ещё 39% опрошенных в 2018 году сочли, что президент не смог вернуть людям средства, которые были утрачены в ходе реформ. В 2015 году этот показатель составил 34%.

Социологи выявили более чем двукратный рост претензий по вопросам повышения зарплат, пенсий, стипендий и пособий. В 2015 году число недовольных этим составляло 15%, а в 2018-м — 32%. Помимо этого среди россиян растёт недовольство «кризисом в экономике» и «спадом производства». В 2018 году об этих претензиях заявили 27% респондентов, а в 2015-м — 23%.

К успехам Путина респонденты отнесли возвращение России статуса великой и уважаемой державы, об этом заявили 48% участников опроса. Заслугами Путина респонденты также назвали стабилизацию ситуации на Северном Кавказе, удержание страны от распада, а также повышение пенсий и зарплат.

По словам замглавы Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, из данных «Левада-центра» следует, что с 2015 года увеличивается число россиян, которые отмечают неудачи президента, а оценка его успехов снижается. Путин вернул россиянам чувство гордости за страну из-за успехов во внешней политике, однако недовольство социально-экономической политикой растёт, отметил политолог. По его словам, россияне ждут большего участия государства в жизни граждан.