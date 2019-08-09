Россиянам могут запретить приходить в кинотеатры со своей едой и напитками

Министерство культуры РФ подготовило поправки в действующий федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». В обновлённом документе предполагается запрет на доступ в залы с едой и напитками, если они куплены не на территории кинотеатра.

«В целях сохранения имущества и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности демонстратор фильма включает в правила посещения кинотеатра положения, устанавливающие запрет на пронос на его территорию продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, за исключением продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков, приобретённых в специализированных торговых точках, расположенных на территории кинотеатра», — говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, правки внесены по просьбе представителей киносетей. Они неоднократно заявляли о том, что возможность для зрителей посещать киносеансы с собственной едой и напитками «является проблемой, которая ведёт к существенному падению доходов».