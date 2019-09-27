Россиян могут начать штрафовать за неуважительные посты о сотрудниках МВД

Министерство внутренних дел подготовило ряд поправок к закону «О полиции». Таким образом, если документ вступит в силу, россиян ждёт наказание за клевету и распространение в интернете порочащей информации о сотрудниках полиции. Помимо этого, в ведомстве предлагают привлекать к административной ответственности «за дискредитацию самой системы МВД».

Планируется, что поправки вступят в силу уже в январе 2020 года.

Как пишет Znak.com, цель документа — защитить «неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции» в интернете. В законопроекте уточняется, что сотрудники правоохранительных органов находятся под защитой государственной власти, поскольку выступают в качестве её представителей.