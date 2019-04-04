Россия заняла восьмое место в рейтинге стран по смертности из-за загрязнения воздуха

Россия заняла восьмое место в рейтинге стран с высокой смертностью из-за загрязнённого воздуха, со ссылкой на исследование Института показателей и оценки здоровья США сообщает «Радио Свобода».

По данным учёных, в 2017 году по этой причине в РФ умерли 99 тысяч человек. Первое место в рейтинге занимают Китай и Индия, в каждой из которых из-за загрязнения воздуха скончались 1,2 млн человек. Далее следует Пакистан — 128 тысяч погибших, Индонезия — 124 тысячи, Бангладеш — 123 тысячи, Нигерия — 114 тысяч, США — 108 тысяч, Бразилия — 66 тысяч и Филиппины — 64 тысячи.

По мнению авторов исследования, загрязнение воздуха является пятой по популярности причиной смертности в мире.

В Роспотребнадзоре заявляли, что в 2016 году количество смертей, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, в РФ составило порядка 4,8 тысячи случаев, писала «Российская газета». В докладе Организации экономического сотрудничества и развития сказано, что в 2015 году в России от загрязнения воздуха скончались около 140 тысяч человек.