Россия закроет авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Россия с 1 марта 2020 года закроет авиасообщение с Южной Кореей. Исключение будет сделано для рейсов группы «Аэрофлот». Об этом сообщила глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова.

«С нуля часов 1 марта мы останавливаем всё авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме “Аэрофлота” и её “дочки” “Авроры”. “Аврора” будет работать в режиме чартеров вплоть до вывоза всех наших граждан с территории Южной Кореи», — цитирует Голикову ТАСС.

На сегодняшний день, помимо «Аэрофлота», в Южную Корею также осуществляют рейсы авиакомпании «Сибирь» и «Якутия», а также S7.

Как пишет «Интерфакс», гендиректор S7 Airlines Антон Ерёмин назвал действия властей грубым нарушением конкуренции. Он заявил, что компания обеспечивала перелёты 20% пассажиров по этому направлению. Ерёмин отметил, что S7, как и «Аврора», совершала по два перелёта из Сеула во Владивосток.

Напомним, с 1 февраля ограничено авиасообщение между Россией и Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» и нескольких китайских авиакомпаний. Все рейсы изолированы и выполняются исключительно в терминале F аэропорта Шереметьево. По словам Голиковой, рейсы из Южной Кореи также будут останавливаться в этом терминале.