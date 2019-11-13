Россия выплатила компенсацию 37 тысяч евро участницам Pussy Riot

Россия выплатила 37 тысяч евро по делу об акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году, исполнив тем самым решение ЕСПЧ от 2018 года.

Как пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на участника Pussy Riot Петра Верзилова, сумма компенсации Марии Алёхиной и Надежде Толоконниковой составила по 16 тысяч евро каждой, Екатерине Самуцевич — 5 тысяч евро. Большая часть этих средств пошла на развитие издания «Медиазона», которым руководит Верзилов.

Напомним, в 2012 году пятеро участниц Pussy Riot исполнили в храме Христа Спасителя в Москве панк-молебен «Богородица, Путина прогони». В результате полиция задержала троих активисток. В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил всех девушек к двум годам в колонии общего режима за хулиганство. Однако позже Мосгорсуд заменил приговор Самуцевич на условный.

В июле 2018 года ЕСПЧ постановил по делу Pussy Riot, что российские власти нарушили четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: о запрете бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на справедливое судебное разбирательство и о свободе выражения мнения.