Россия выдвинула обвинённого в домогательствах депутата Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ

Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, прославившегося домогательствами к журналисткам, на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), со ссылкой на заявление председателя ассамблеи Лилиан Мори Паскье пишет «Интерфакс». Сегодня во второй половине дня будет проведено отдельное голосование по его кандидатуре.

«Если он будет поддержан большинством голосов, он будет избран вице-председателем ассамблеи, а российской делегации придётся выбрать другого заместителя главы российской делегации», — заявила Паскье.

Выдвижением Слуцкого на пост вице-председателя ПАСЕ возмутилась украинская делегация, напомнив, что кандидат внесён в санкционные списки Евросоюза за его позицию по Крыму.

На сессии ПАСЕ в ночь на 25 июня рассматривался проект резолюции о предоставлении всем делегациям, в том числе российской, равных прав. Документ был одобрен большинством голосов — 118 из 190, 10 воздержались. Таким образом, ассамблея официально пригласила делегацию России принять участие в июньской сессии, что в Госдуме назвали поворотным моментом в постепенном снятии с России необоснованных санкций. При этом ПАСЕ оставила за собой право оспаривать полномочия российской делегации, что и было сделано 25 июня, в частности, при участии украинской делегации.

Согласно правилам ассамблеи, полномочия должны быть заново подтверждены в течение 24 часов, их рассмотрят на заседании в среду, 26 июня. Требование членов ассамблеи из Украины перенести обсуждение на четверг было отклонено. ПАСЕ также предстоит проголосовать относительно полномочий российской делегации. До подтверждения полномочий Россия может работать в зале на равных с остальными, но лишается права голосовать по вопросам, связанным с её полномочиями.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет Совета Европы.

Напомним, ранее депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оказался в центре скандала, после того как три журналистки — заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова — обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам Слуцкий вину отрицает.

Думская комиссия по этике, заслушав Рустамову и Жук, не нашла «поведенческих нарушений у господина Слуцкого», посоветовав журналисткам обращаться в правоохранительные органы. После решения думской комиссии по этике РБК и впоследствии более двух десятков СМИ в разной форме объявили бойкот Госдуме.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.