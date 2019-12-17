Россия выделит Сирии 100 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи

Правительство России намерено выделить 100 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи Сирии, поставки начнутся до конца декабря и продлятся по второй квартал 2020 года, сообщил на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске вице-премьер РФ Юрий Борисов, пишет «Интерфакс».

Российский вице-премьер также отметил, что предстоит ещё многое сделать для восстановления сирийской экономики.

«Каждый раз, приезжая в Сирию, приятно наблюдать, что восстанавливается мирная жизнь. Но нам предстоит ещё многое сделать в плане восстановления экономики. Я думаю, что за год мы достигли неплохих результатов: начинает восстанавливаться комбинат по производству удобрений, неплохо идут дела в Тартусе (втором по величине портовом городе в Сирии)», — сказал вице-премьер.

По словам Борисова, визит в Сирию проходит в преддверии встречи двусторонней межправительственной комиссии в Москве, которая должна состояться позднее в декабре.