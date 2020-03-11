Россия временно закрыла авиасообщение с Германией, Испанией и Францией

Росавиация сообщила, что с 13 марта будут приостановлены практически все перелёты из России в Германию, Францию и Испанию в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Ограничение затронет все вылеты, за исключением части прямых рейсов «Аэрофлота» из Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Барселону, Мадрид и Париж.

Напомним, ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Практически все авиакомпании сообщили об отмене части рейсов в Италию.