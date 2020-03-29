С 30 марта Россия временно закроет госграницу в связи с пандемией коронавируса. Правительство поручило ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующее распоряжение было опубликовано 28 марта на сайте кабмина.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — цитирует ТАСС текст документа.

При этом ограничение не будет распространяться на граждан России, которые являются дипломатическими работниками, сотрудников официальных представительств РФ при международных организациях, должностных лица постоянного комитета Союзного государства, а также на членов их семей.

Помимо этого, положение не будет применяться в отношении российских граждан, которые являются водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также в отношении граждан РФ, выезжающих за территорию России в связи со смертью близкого родственника, в отношении граждан РФ, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, и иных лиц.

Обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в Россию вышеперечисленных лиц поручено Роспотребнадзору и его территориальным органам.