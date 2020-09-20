Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью, Киргизией, Казахстаном и Южной Кореей

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Беларусью, Киргизией и Казахстаном. С 27 сентября возобновятся перелёты в Южную Корею.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы кабмина.

Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю.

Напомним, в конце марта регулярное сообщение между Россией и другими странами было приостановлено из-за пандемии коронавируса. С 1 августа россияне смогли возобновить полёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между РФ и Швейцарией.